Juve, la "proposta indecente" del grande ex: "Sogno di tornare"

La stagione della Juventus procede, al momento, secondo i piani. La Vecchia Signora, quest'anno, non sarà impegnata in gare europee, ma l'obiettivo che la dirigenza bianconera si è posta a settembre è tornare nel calcio che conta: in Champions League. Dopo la scorsa campagna acquisti estiva, la squadra è rimasta pressoché la stessa: gli unici due rinforzi infatti sono stati Cambiaso e Weah. Tuttavia, anche se Max Allegri continua a ripetere che le favorite per lo Scudetto siano Milan, Inter e Napoli, sognare non costa nulla. E proprio dal mercato invernale potrebbe arrivare un colpo in ottica tricolore.

Douglas Costa, dopo due anni con la maglia dei Los Angeles Galaxy, è attualmente svincolato. Il brasiliano ha giocato nella Juventus per tre stagioni, conquistando addirittura cinque trofei con i bianconeri. Ma, complice la sua sfortuna con i guai fisici, è stato prima mandato in prestito e poi definitivamente ceduto all'estero. Dopo la bella esperienza nell'MLS, però, l'ex Bayern Monaco ha già nostalgia di Torino. "Nessun giocatore al mondo può rifiutare la Juventus - ha dichiarato ai microfoni di Tuttojuve - È il club del mio cuore, che amo e di certo non negherei mai una chiamata da parte del club. Ciò che desidero di più adesso - confessa il brasiliano - è essere lì a lottare per tornare ai giorni di gloria, perché so che insieme ai nostri fan sarebbe possibile farlo! Ed è ai massimi livelli che la Juventus deve essere sempre".

Le strade della Juve e di Douglas Costa, però, non sono così semplici da far ricongiungere. La società bianconera, memore dell'errore commesso con Paul Pogba, non vuole acquistare un giocatore a fine carriera e con uno stipendio da top player. Il brasiliano, dal canto suo, sarebbe più orientato a raggiungere CR7 in Arabia Saudita. "Sto seguendo lo sviluppo del campionato arabo - ha ammesso l'ex Shakhtar - è sicuramente un luogo che mi impressiona per tutti i progetti e gli sviluppi che stanno già mettendo in pratica e che continueranno a crescere nei prossimi anni. Senza dubbio è qualcosa di assurdo di cui mi piacerebbe far parte un giorno".