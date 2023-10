Antonio Cassano, gaffe clamorosa: attacca Barella? "Ma cosa dici": cosa scorda

26 ottobre 2023 a

Personaggio esuberante in campo e fuori, nella diretta della Bobo TV Antonio Cassano ha commesso una grande gaffe: dare in campo contro Salisburgo dal 1’ Nicolò Barella, che è invece è subentrato nella ripresa al posto di Mkhitaryan. Una vicenda che Cassano ha ricostruito invece all’opposto, parlando con Vieri e Ventola che sono rimasti decisamente allibiti di fronte alla gaffe del barese: "Barella ha sempre grandi difficoltà in questo momento, per via della grande concorrenza che si sta creando. Ieri all'intervallo è stato sostituito, Bobo”, sono le parole del barese. "Oh, non lo sapevo questo – ha replicato Vieri di getto – È entrato Frattesi?”. "No, no, è entrato Mkhitaryan. Lo ha tolto al 46′: sostituzione tecnica. Perché sono partiti con Frattesi e Barella, insieme hanno giocato”.

Cassano a Ventola su Barella: “Nik, sei al sole? Scommettiamo una cena che ho ragione”

In realtà Barella dal 1’ non era partito, lasciando posto al duo Mkhitaryan-Frattesi al centro del campo. Così Ventola, dopo aver controllato sul proprio telefonino, ha cercato di spiegare al barese come erano andate effettivamente le cose a San Siro: "No, no, Antò, Barella è entrato nel secondo tempo”. "Ma Nik, cosa stai dicendo? – ha insistito Cassano trasecolando – Sei al sole, sei? Nik, lascia stare, l'hai vista la partita?". E Ventola deciso: ”Oh, hanno giocato Mkhitaryan, Calhanoglu e Frattesi. È entrato nel secondo tempo Barella". Intanto Vieri guardava fuori campo cercando lumi, assolutamente spaesato. Cassano ha tenuto ancora il punto: "Oh Nik, vuoi scommettere qualche cosa, una cena?”. Alla fine la cena la dovrà pagare Cassano e non Ventola, dopo la gaffe commessa dall’ex attaccante di Roma, Milan e Inter…

