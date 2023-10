Milan, Stefano Pioli sempre peggio: cade a bordo campo

26 ottobre 2023 a

La serata di Champions League per il Milan ha portato soltanto brutte notizie. La squadra di Stefano Pioli è stata surclassata dal Paris Saint Germain di Kylian Mbappe e, per l'ennesima volta, non è riuscito a segnare neanche un gol. Come sottolinea lo stesso Fabio Capello, la squadra è apparsa disattenta sulla seconda rete dei parigini, quella siglata da Kolo Muani, e troppo presuntuoso nell'affrontare gli avversari nell'uno contro uno. Ora per i rossoneri la strada si fa sempre più in salita: serviranno prestazioni più convincenti per sperare di qualificarsi per la fase eliminatoria del torneo.

Come se non bastasse, il tecnico rossonero si è reso protagonista di una gaffe a bordo campo degna del miglior Mr Bean. Nel corso del primo tempo Rade Krunic si è avvicinato alla panchina rossonera per degli accertamenti, con l'allenatore del Diavolo che era nei paraggi. Mentre il calciatore si stava consultando con lo staff tecnico, Pioli è inciampato sul borsone di un collaboratore, cadendo a terra per rialzarsi senza problemi subito dopo. L'ennesimo segnale di una serata completamente da dimenticare.

Il piccolo incidente è stato immortalato dalle telecamere ed ha subito fatto il giro del web, scatenando le ironie dei social. "Primi segnali della disfatta", commenta con ironia un utente su X. Un altro, invece, non risparmia una velenosa frecciatina al tecnico rossonero, definendo la sua caduta come "la giocata migliore del Milan contro il PSG". Stesso giudizio anche per Alessio Sacchini, che su Twitter scrive: "In 28 minuti la cosa più bella è stata la caduta di Pioli".