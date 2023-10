Juventus-Verona, il video virale di Faraoni: esplode la bufera

29 ottobre 2023 a

Bufera su Juventus-Verona. I bianconeri hanno superato proprio all'ultimo respiro i veneti con un gol che ha regalato tre punti preziosi per la squadra di Allegri in chiave corsa-scudetto. La Juventus con questa vittoria rilancia le sue ambizioni in campionato e di fatto manda un segnale chiaro all'Inter: ci siamo anche noi per il titolo. Con un Milan claudicante, i bianconeri potrebbero diventare la vera anti-Inter nelle posizioni di vertice della classifica. Ma la partita di ieri sera ha scatenato polemiche feroci per una sospetta simulazione di Faraoni.

La partita, infatti, è stata scandita da due gol annullati all'attaccante bianconero, Moise Kean: il primo per un fuorigioco di un soffio, il secondo a causa di un contrasto proprio con Faraoni. Ed è proprio il contatto tra i due che a fine partita ha scatenato la bufera.

Le immagini trasmesse da Dazn mostrano il centrocampista del Verona cadere subito dopo il contatto con Moise Kean. Faraoni, però, si rialza subito e guarda l'evolversi dell'azione dell'attaccante bianconero.Appena Kean fa gol, Faraoni si accascia improvvisamente. Immediatamente viene attirata l'attenzione della sala Var. E dopo un rapido check il gol della Juventus è stato annullato. Così apriti cielo. Il giocatore del Verona è finito nel mirino dei social e dei tifosi bianconeri. E le immagini di Faraoni a terra sono diventate subito virali.