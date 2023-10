Napoli, indiscrezioni clamorose: De Laurentiis, all'intervallo... perché il Milan è crollato

30 ottobre 2023 a

Chissà cosa avrà pensato Rudi Garcia dopo il primo tempo di Napoli-Milan. La sua squadra, infatti, aveva approcciato il big match del Maradona nel peggiore dei modi: dopo soli 30 minuti i partenopei erano già sotto di due reti. "Abbiamo iniziato bene, creato tante occasioni, dovevamo fare 3-4 gol nel primo tempo, dovevamo mettere la partita a letto...", ha dichiarato il centravanti francese dopo il triplice fischio. Po, la svolta. Dopo l'intervallo, Di Lorenzo e compagni sono tornati in campo con la voglia di rimontare il match. E, grazie alle reti siglate da Matteo Politano e Giacomo Raspadori, sono riusciti a strappare un pareggio.

Il cambio di rotta del Napoli sembra il frutto dell’intervento di Aurelio De Laurentis. Secondo quanto si apprende dal Corriere dello Sport, il presidente partenopeo stava seguendo la partita, come sempre, dal suo posto in tribuna d'onore. Ma poi, nell'intervallo, sarebbe sceso negli spogliatoi per dare una scossa alla sua squadra. E l'intervento del produttore cinematografico avrebbe sortito l'effetto sperato. Tanto che i suoi giocatori hanno anche rischiato di portarsi a casa i tre punti. Salvo poi arrendersi agli straordinari interventi del portiere rossonero Mike Maignan.

Da qualche tempo, il presidente del Napoli segue la preparazione delle partite in prima persona. De Laurentiis ha "scortato" Di Lorenzo e compagni dopo la ripresa del campionato: era con la squadra a Verona, a Berlino e ha seguito gli allenamenti a Castel Volturno nei giorni successivi al ko con la Fiorentina. Il bilancio per ora gli sorride: due vittorie e un pareggio.