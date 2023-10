Milan, sceneggiata-Leao? Stefano Pioli lo fulmina così: il caos è totale

30 ottobre 2023 a

a

a

Il 2-2 inaspettato del Napoli nella ripresa, dopo un primo tempo dominato e con varie occasioni divorate, è stata una mazzata per il Milan di Stefano Pioli che, nel tentativo di trovare di foga il 3-2, si è lasciato andare ai nervi. Quelli che hanno mostrato Rafa Leao e Olivier Giroud al momento del cambio, entrambi presi dall’ira e che hanno lasciato il posto a Noel Okafor e Luka Jovic. In particolare è stato Leao che ha avuto la reazione peggiore, che si è lasciato sfuggire un “Perché?, Perché?” — mentre allargava le braccia — quando è tornato in panchina. A fine gara anche Giroud si è sfogato: “Sono stati due punti persi — le sue parole — Sono frustrato perché eravamo in controllo della gara”. Anche se alla fine i rossoneri potevano persino perderla con il tiro di Kvaratskhelia respinto da Maignan.

Pioli: “Darò spiegazioni a Leao, servivano energie fresche”

Pioli ha dato le sue spiegazioni a fine gara ai microfoni di Dazn: “Ho visto che avevamo bisogno di energie fresche – dice a Dazn — I cambi si fanno per migliorare la squadra e in quel momento ne avevamo bisogno. Jovic e Okafor che sono entrati hanno fatto bene. Leao chiede spiegazioni? Giusto che lo faccia, gliele darò”. E ancora: "Se avessimo perso anche questa partita avremo dovuto parlare di un momento sfortunato – ha aggiunto Pioli — L'errore è stato concedere il primo gol, abbiamo rimesso dentro la partita un avversario che avevamo chiuso bene. Due gol sono anche troppo pochi per tutto quello che abbiamo prodotto in termini di gioco e di occasioni. Uscire solo con un punto ci dispiace”.