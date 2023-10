Milan, bomba su Stefano Pioli: "Il cretino è lui, non lo sopportano. Per il mister è finita"

31 ottobre 2023 a

Il Milan tentenna. Anzi, sbanda. Il ko, netto, con il Paris Saint-Germain in Champions League e le possibilità di superare il girone ormai ridotte al minimo. Quindi la rimonta subita al Maradona, dove il Napoli sotto di due gol ha acciuffato il pareggio. Il tutto senza scordare l'imbarcata presa al derby di andata contro l'Inter.

I rossoneri sembrano in crisi, cadono quando sembrano sul punto di poter spiccare il volo. Poi gli infortuni, con la difesa falcidiata, i giocatori che non rendono come sperato - vedi Thiaw e a tratti Rafa Leao - e infine le tensioni che attraversano la squadra, sempre più evidenti. Si pensi alle plateali manifestazioni di "dissenso" di Olivier Giroud e proprio di Leao dopo i cambi decisi dal mister nel secondo tempo della partita contro il Napoli.

Sul banco degli imputati, come sempre in questi casi, ci finisce prima di tutti il mister, quello Stefano Pioli di uno scudetto che, in ogni caso, lo ha già consegnato alla storia del Milan. Ma ora la storia è un'altra. E Pioli viene messo in discussione.

Sul mister rossonero chi mostra di avere le idee chiare è Lele Adani, il quale ha detto la sua, come sempre, alla Bobo Tv. Parole pesantissime, quelle dell'ex difensore: "Se il Milan vince a Napoli il fenomeno è Giroud, se invece si fa rimontare il cretino è Pioli. Pioli non è più sopportato dall’ambiente e dalla piazza, il suo ciclo per me è finito. Se perde tre partite di fila per me rischia di essere esonerato prima della fine della stagione. È un ciclo finito per la piazza, non parlo della società e della squadra", conclude Adani. Per certi versi una difesa di mister Pioli. Ma anche una sentenza: per lui, secondo Adani, il ciclo è finito.