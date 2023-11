Juve, la foto di gruppo per i 126 anni: chi manca, rivolta dei tifosi

02 novembre 2023 a

a

a

La Juventus compie 126 anni, ma ai i tifosi non è scappato un dettaglio quando il club ha festeggiato l’anniversario sui social, in particolare su X, dove è stata scelta una grafica in grado di raccogliere tutti i grandi protagonisti del passato, presente e futuro in un'unica immagine.

Come didascalia è comparsa anche la parola: "L'eredità del nostro passato, l'entusiasmo del nostro presente e un promettente futuro". Nella pratica, però, qualcosa è andato storto: non tutti i tifosi sono rimasti soddisfatti dai giocatori scelti per questa celebrazione. Mancano grandi colonne come Claudio Marchisio, Giorgio Chiellini, Gigi Buffon e Andrea Barzagli, alcuni dei bianconeri protagonisti delle vittorie in tempi più recenti con Antonio Conte e Max Allegri. In tanti li hanno citati sui social, per la loro assenza nell’immagine.

Da Trezeguet a Pavel Nedved: tanti assenti nel post celebrativo della Juve

Ma non solo, se nell’immagine ci sono Gianluca Vialli e Alessandro del Piero, sono assenti Pavel Nedved, David Trezeguet, Edgar Davids, Ciro Ferrara, Antonio Conte, Carlos Tevez e anche Cristiano Ronaldo, tutte figure di spicco nella storia bianconera. Tra i commenti sui social ce ne sono alcuni come: "Ci vuole rispetto per la storia" o "Tra chi manca e chi è di troppo, è un’accozzaglia totalmente casuale e insensata”, scrive un altro utente. Ma nonostante le critiche dalla Juve non è arrivata nessuna spiegazione: nonostante il caos e le discussioni generate dal post la società, il club non ha risposto a nessuna lamentela e non ha aggiunto ulteriori considerazioni.