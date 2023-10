Nicolò Fagioli, bufera sulla Juventus: il "premio" dopo la squalifica

31 ottobre 2023 a

Dopo le rivelazioni di Fabrizio Corona sullo scandalo calcioscommesse, la carriera di Nicolò Fagioli con la maglia della Juventus sembrava già essere arrivata al capolinea. Il giovane centrocampista italiano, che ha ammesso le proprie colpe dinnanzi alla Giustizia Sportiva, sarà squalificato fino a maggio del prossimo anno. Il suo rientro, infatti, è previsto per l'ultima giornata di campionato, quando i bianconeri ospiteranno a Torino il Monza di Raffaele Palladino. Ma, da quanto si apprende, non è ancora arrivato il tempo degli addii.

Come riporta Tuttosport, il club bianconero ha mostrato a Fagioli grande vicinanza e presto gli farà firmare un prolungamento di contratto fino al 2028. Il centrocampista, che può continuare ad allenarsi con la squadra, al momento ha un accordo fino al 2026 ma a breve firmerà per rimanere a Torino altre due stagioni. Un segnale importante che certifica la volontà del club di puntare su di lui per il futuro.

Fagioli è approdato alla Juve nel 2015. E per sei anni ha bruciato le tappe delle giovanili bianconere fino ad approdare alla Juventus Next Gen, la seconda squadra della Vecchia Signora. Poi il prestito in Serie B alla Cremonese, per permettere al centrocampista di giocare con continuità e acquisire esperienza sul campo. Forte delle sue grandiose prestazioni, Max Allegri lo ha riportato a casa. E il giovane calciatore ha fin da subito ripagato la fiducia dell'allenatore, segnando anche dei gol pesanti.