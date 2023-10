Milan, Andrea Cambiaso? Beffa clamorosa: chi gli ha sbattuto la porta in faccia

31 ottobre 2023 a

Andrea Cambiaso è l’uomo del momento in casa Juventus. Grazie al gol segnato allo scadere ha permesso ai bianconeri di battere il Verona e di portare a casa altri tre punti preziosi, che consentono di rimanere al secondo posto e ad appena due punti di distanza dall’Inter capolista. Per la verità l’inizio di stagione non è stato dei migliori per il terzino classe 2000, o almeno non come quello che ci si immaginava: sta facendo tanta panchina, con Allegri che gli sta preferendo sistematicamente l’impalpabile Kostic nell’undici titolare.

Cambiaso sta entrando praticamente sempre a partita in corso: a volte ha avuto un impatto dimenticabile, per non dire negativo, altre invece ha fatto bene. Il gol decisivo con il Verona potrebbe rappresentare un momento di svolta per lui, che può tranquillamente rientrare nel giro della Nazionale. Tra l’altro la Juventus in estate è stata inamovibile sul tenerlo. Nicolò Schira ha svelato un retroscena a riguardo: dopo aver superato l’Inter nel 2022 per assicurarsi il cartellino di Cambiaso, i bianconeri hanno deciso di non ascoltare le offerte di Milan, Aston Villa e Nottingham Forest. Con l’arrivo di Giuntoli il terzino è diventato incedibile, dato che il nuovo direttore sportivo della Juve lo apprezza fin dai tempi in cui giocava nell’Alessandria.

Giovanni Bia, agente di Cambiaso, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul suo assistito: “È una mosca bianca nel mondo del calcio. Un ragazzo di altri tempi. Il fidanzato ideale da presentare alla propria figlia. Andrea è educatissimo e di sani valori come ce ne sono pochi oggi. Tanto che non ha mai chiesto di parlare di soldi in nessuna trattativa. L’anno scorso il giorno dopo aver firmato con la Juve siamo andati in prestito a Bologna e non ha battuto ciglio. Ha avuto la maturità di arrivare alla Juve pronto per giocarci, senza affrettare i tempi. Giuntoli già lo voleva? Tutto vero. Cristiano lo voleva già, quando Andrea era all’Alessandria. Lo conosce a menadito".