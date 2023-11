Vieri fa piazza pulita, "da stasera sono solo". BoboTv, addio a Cassano, Adani e Ventola

03 novembre 2023 a

a

a

Colpo di scena alla BoboTv : a sorpresa Bobo Vieri dice addio ad Antonio Cassano, Daniele Adani e Nicola Ventola. Una notizia annunciata live su Twitch dallo stesso ex attaccante di Juve, Lazio, Inter e Nazionale (tra le tante squadre in carriera).



I 4 ex calciato e amici erano diventati uno dei punti di riferimento degli appassionati di calcio sui social con le loro discussioni informali e irriverenti, spesso condite da giudizi eccessivi, simpatici aneddoti sul passato, interessanti spunti di riflessione e non di rado da interviste a vip del mondo del pallone. Un caso mediatico ed "editoriale" che aveva fatto sbarcare il format addirittura su Rai 1, non senza polemiche, con uno spazio ad hoc in occasione dei Mondiali in Qatar nel dicembre del 2022.

"Fa ca**re, ha solo c**o". Cassano fuori controllo, chi massacra di insulti

Vieri si è presentato in diretta da solo, con aria piuttosto tesa, e ha dato l'annuncio ai suoi spettatori collegati in streaming: "Da stasera ci sono solo io alla BoboTv. Ringrazio Lele, Antonio e Nicola per la loro presenza e collaborazione avuta fino ad oggi". Assolutamente sconosciute le ragioni del cambiamento, anche se l'atmosfera che si respira è quella di una rottura non proprio amichevole all'interno della combriccola.

"Senti fenomeno, basta cazz***": Bobo Vieri asfalta Antonio Cassano

"Ora andremo a creare nuovi programmi per tutti quelli che ci seguono da casa e faremo dei format nuovi nei quali vi renderò più partecipi ok?", prosegue ancora Vieri. Le reazioni degli utenti e dei fan sono piuttosto univoche: tutti spiazzati, delusi e critici nei confronti del padrone di casa, giudicato impacciato nella conduzione in solitaria. "Noia mortale", è il commento live di un utente.