Bologna, lampo-Ferguson beffa la Lazio: Thiago Motta frega Sarri e sogna

03 novembre 2023 a

a

a

La Lazio domina per un tempo, poi un lampo di Ferguson regala al Bologna il successo nell'anticipo dell'11esima giornata di Serie A. Al Dall'Ara decide il centrocampista scozzese al 2' della ripresa, bravo a finalizzare una ripartenza iniziata da Saelemakers e rifinita dal solito Zirkzee e battere Provedel all'altezza del dischetto.

Glo uomini di Thiago Motta confermano il momento di grande forma e salgono così al sesto posto a quota 18 punti, in piena zona Champions, scavalcando proprio la i biancocelesti fermi a 16, in ottava posizione. Per Maurizio Sarri un'altra amarezza: per i primi 45' i suoi dominano il campo e non danno spazio ai padroni di casa, letteralmente soffocati. In zona-gol, però, Luis Alberto e il tridente formato da Felipe Anderson, Castellanos (al posto di Immobile) e Pedro peccano di precisione. Il Bologna regge l'urto, soffre ed è bravo a restare in partita nonostante le difficoltà in impostazione, per poi colpire come un serpente a sonagli in quella che è a tutti gli effetti la loro prima, vera sortita offensiva del match.

In svantaggio, la Lazio si innervosisce e si disunisce, mentre gli avversari trovano fiducia, con Orsolini che quasi si guadagna un rigore venendo steso da Luis Alberto proprio al limite dell'area. Sarri rinnova fasce e attacco mandando dentro Pellegrini, Zaccardi, Lamada, Isaksen e Immobile, ma il canovaccio non cambia. Angoli di passaggio chiusi e poco movimento, il Bologna resiste senza troppa fatica e alla fine è 1-0, dopo 7 minuti di recupero.