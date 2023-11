Bobo Tv, Vieri fa fuori tutti? Lele Adani, la reazione è feroce: pugni sul tavolo

04 novembre 2023 a

Che vi piaccia o no, il terremoto alla Bobo Tv è uno dei temi del giorno. In breve, per chi ancora non li conoscesse, ecco un breve riassunto dei fatti: nella puntata su Twitch di venerdì 3 novembre in video c'era soltanto Bobo Vieri. Nessuna traccia di Lele Adani, Antonio Cassano e Nicola Ventola, gli altri tre volti che da anni animano il seguitissimo programma online.

Volto tirato, Bobogol ha subito spiegato: "Da stasera ci sono solo io alla Bobo Tv. Ringrazio Adani, Cassano e Ventola per la loro presenza e collaborazione avuta fino ad oggi". Dunque, in chiusura, una nuova conferma alla "svolta solitaria". Nel corso della puntata Vieri ha poi spiegato di voler dare più spazio al pubblico, con maggior interazione sfruttando la chat. Una scelta subito messa in pratica che però il pubblico stesso, nella medesima chat, ha mostrato di non apprezzare. Affatto.

Bene, dopo il terremoto alla Bobo Tv la prima reazione è stata quella di Lele Adani, forse il personaggio più seguito, amato e controverso del format. Un vero e proprio pilastro della Bobo Tv. Su Instagram, ecco che l'ex difensore dell'Inter ha postato un estratto di un discorso di Ciro Di Marzio, uno dei due protagonisti della serie Gomorra. Nel dettaglio, l'estratto in cui affermava: "O terremoto è volere ‘e Dio. Fa bene alla terra. Come una persona quando sta male. O si libera e sfoga, o more". Dunque, alla fine del video, ecco il pugno di Adani che sbatte sul tavolo. Un pugno che sembra quasi una forma di "consenso" al discorso di Ciro. E in molti, in un qualche modo, hanno messo in relazione questo post di Adani col terremoto alla Bobo Tv (ammesso che, in definitiva, non si tratti di uno schrezo dei quattro...).