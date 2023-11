Milan, Lele Adani sicuro: "Stefano Pioli esonerato prima di fine stagione"

04 novembre 2023 a

Per Lele Adani, il futuro di Stefano Pioli con il Milan ha le ore contate. Secondo l’opinionista di Rai Sport, conosciuto anche per le sue dirette alla Bobo TV, sul tecnico di Parma pesano le brutte sconfitte contro le big — Inter e Juve — e il pari di rimonta contro il Napoli. Un solo punto in tre partite, troppo poco se si considera una squadra rinnovata e allungata in estate dal duo Moncada-Furlani. Una situazione che sta creando non pochi problemi a Pioli, osservato con attenzione dalla società e che già deve fare i conti con una situazione infortuni molto complicata.

Adani duro contro Pioli: “Non ha futuro, ciclo finito”

Per Adani “il ciclo di Pioli è finito — ha detto ai microfoni della Bobo TV — Se perde tre partite secondo me è in discussione, rischia di essere esonerato prima della fine della stagione”. L’ex calciatore, oggi opinionista alla Rai, vede uno scollamento tra Pioli e l’ambiente rossonero: “Non è stimato dalla piazza — ha concluso Adani — Per i tifosi non ha più futuro, è un ciclo finito. Non parlo di società e calciatori”. Al momento però la dirigenza dà ancora fiducia al proprio allenatore e non sono in arrivo ribaltoni e decisioni drastiche.

Intanto per la sfida di sabato sera con l’Udinese, Pioli ha solo due dubbi di formazione. Secondo Tuttosport, i ballottaggi sono tra Adli e Krunic (l’ex Empoli è il favorito per un posto da titolare) e tra Reijnders e Pobega (il primo parte in vantaggio). L'unico sicuro di una maglia da titolare è Yunus Musah, il quale verrà confermato come mezzala destra. In porta l’imprescindibile Maignan, in difesa il quartetto titolare Calabria-Thiaw-Tomori-Theo. In attacco Romero dovrebbe far rifiatare Pulisic e giocherà in coppia con Giroud e Leao.