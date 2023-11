Bobo Tv, Vieri conduce da solo: girano voci pesantissime (su Adani, Cassano e Ventola)

04 novembre 2023 a

Uno choc, non può essere definito altrimenti, per i moltissimi fan della Bobo Tv. Già, perché nella puntata di venerdì 3 novembre in video si è presentato solo soletto Bobo Vieri. E ha esordito con queste parole: "Da stasera ci sono solo io alla Bobo TV. Ringrazio Adani, Cassano e Ventola per la loro presenza e collaborazione avuta fino ad oggi". Bum. Fatti fuori tutti quanti: su Twitch ecco soltanto Bobogol, unico alla conduzione. Nessuna traccia di Antonio Cassano, Lele Adani e Nicola Ventola.

Per inciso, il nuovo format non è stato affatto apprezzato dai fan: i commenti nella chat in tempo reale parlavano chiarissimo. "Ora andremo a creare nuovi programmi per tutti quelli che ci seguono da casa e faremo dei format nuovi nei quali vi renderò più partecipi ok?", ha aggiunto Vieri introducendo le novità che però, come detto, non hanno convinto.

L'ex bomber non fornisce spiegazioni dettagliate su quanto accaduto, semplicemente archivia a tempo record lo storico format con conduzione a quattro. E ci si interroga: che cosa è successo, davvero? Inizialmente, considerato anche il volto un poco tirato di Bobo Vieri, si è pensato a un litigio, a una incredibile rottura tra i quattro, che per inciso sono soprattutto amici.

Così, col passare dei minuti, e considerato il modo di fare piuttosto eccentrico del quartetto, ecco che si è iniziato a pensare all'ipotesi che possa trattarsi di uno scherzo. Solo illazioni, però. Anche perché, per esempio, fu proprio Christian Vieri, lo scorso ottobre, a rivelare di aver avuto pesantissimi scontri con Antonio Cassano. Vieri, chiudendo la puntata, ha poi confermato che i tre amici non ci saranno più: "Ci saranno tanti ospiti e più spazio per voi", ha ribadito. Tutto uno scherzo o vera rottura? Ai posteri l'ardua sentenza...