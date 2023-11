Bobo Tv distrutta? Massimo Allegri gode: attenzione a questo video...

04 novembre 2023 a

In attesa di capire cos’è veramente successo alla Bobo Tv, in queste ore si sprecano i meme e le battute ironiche sull’inattesa situazione che si è venuta a creare. Se c’erano segnali di un’imminente rottura, praticamente nessuno li aveva colti, dato che l’annuncio di Christian Vieri è stato un fulmine a ciel sereno, al punto che c’è chi ancora crede che si tratti di un grosso scherzo. Nella diretta di venerdì 3 novembre della Bobo Tv c’era solo l’ex attaccante dell’Inter, che ha annunciato la fine della collaborazione con Lele Adani, Antonio Cassano e Nicola Ventola.

Tra migliaia di fan sconvolti da questa notizia c’è anche chi non ha perso tempo per fare ironia, mettendo in mezzo Massimiliano Allegri, il “nemico” giurato di Adani. “Hanno esonerato prima Lele che Max”, ha scherzato un utente. Altri hanno rilanciato video montati ad arte per simulare la gioia dell’allenatore della Juventus alla notizia dello scioglimento della Bobo Tv, almeno nel format che ha riscosso enorme successo negli ultimi anni. In queste ore si sprecano le ipotesi sui motivi della rottura, in attesa che i diretti interessati si espongano e spieghino come si è arrivati a questo momento che ha colto di sorpresa praticamente tutti.

Intanto già gira voce che Lele Adani potrebbe mettersi in proprio, aprendo un altro canale Twitch e magari portando con sé Antonio Cassano. D’altronde i due sono stati per tutto questo tempo il vero motore della Bobo Tv: il più delle volte Vieri non ha neanche visto le partite, quindi le discussioni venivano portate avanti soprattutto da Adani, con Cassano partecipante attivo e diventato personaggio con le sue sparate sopra le righe e i suoi pronostici.