Bobo Tv, "scoprirete tutto lunedì sera": l'ultima indiscrezione sulla rottura 

04 novembre 2023 a

a

a

La Bobo Tv si separa davvero o è tutto un gigantesco scherzo? La risposta definitiva arriverà lunedì 6 novembre, quando è prevista la nuova puntata per commentare quanto accaduto nell’ultimo turno di Serie A. Se Christian Vieri dovesse essere di nuovo da solo, allora sì che la rottura apparirebbe più che mai reale. Gira voce che sia tutta una mossa per creare hype in vista di un nuovo format in arrivo sul canale di Twitch e che lunedì sera torneranno anche Lele Adani, Nicola Ventola e Antonio Cassano.

voci di corridoio dicono che è stato tutto fatto per hype in vista di un nuovo format in arrivo sulla BoboTv, lunedì sera dovrebbero tornare tutti e 4… Padre tempura ⏱️ pic.twitter.com/qAgRs1QcMd — Calcio con la F Out Of Context (@FutbolOOC) November 4, 2023

Intanto però Fabrizio Corona è passato all’attacco, pubblicando alcuni retroscena e persino frammenti di una conversazione audio con Nicola Ventola, che sostanzialmente confermerebbe che qualcosa si è incrinato tra i quattro ex calciatori. “Fabri, fammi passare un attimino di tempo. Un abbraccio. Comunque non sei andato lontano”, ha dichiarato Ventola parlando con Corona, mentre quest’ultimo ha aggiunto: “Lo avevo previsto tre mesi fa. È sempre la solita storia”. Secondo l’ex re dei paparazzi c’entrerebbero soldi e potere, che avrebbero portato allo scioglimento del magico quartetto.

“Vieri è stato abbandonato dai suoi compagni di avventura - si legge su Dillinger News - sono stati prima Adani e Cassano ad andarsene e poi Ventola. Lo hanno abbandonato, lo hanno lasciato solo, lui non se lo aspettava e ci è rimasto molto male. Come prima ripicca, in linea con la sua maturità sopraggiunta, li ha defollowati. Alla base oltre ai già previsti (mesi fa da Fabrizio Corona) problemi economici e di potere anche qualche rancore, basta guardare i video di Lele Adani su Instagram. La storia della vita di Bobo si ripete. Riesce sempre a litigare con i suoi migliori amici e rimane sempre solo”.