Bobo Tv, l'audio rubato a Ventola spiega tutto? "Non sei andato lontano"

04 novembre 2023 a

a

a

Fabrizio Corona si è messo in moto per svelare i motivi della sorprendente rottura in seno alla Bobo Tv. Molti ritengono che si tratti di uno scherzo, dato che l’annuncio di Christian Vieri è stato un fulmine a ciel sereno: presentatosi da solo in diretta su Twitch, l’ex attaccante dell’Inter ha svelato che d’ora in avanti proseguirà senza Lele Adani, Nicola Ventola e Antonio Cassano.

Quando c’è di mezzo l’ex re dei paparazzi le informazioni sono da prendere con le pinze, ma sulla pagina Instagram di Dillinger News è stato pubblicato un estratto audio di una conversazione tra Corona e Ventola. Quest’ultimo ha parlato così: “Fabri, fammi passare un attimino di tempo. Un abbraccio. Comunque non sei andato lontano”. Corona ha risposto: “Lo avevo previsto tre mesi fa. È sempre la solita storia”. In precedenza Dillinger News aveva pubblicato un retroscena più approfondito sulle motivazioni della rottura, che ha colto tutti di sorpresa.

Bobo Tv distrutta? Come gode Massimo Allegri: attenzione a questo video | Guarda

“Vieri è stato abbandonato dai suoi compagni di avventura - ha scritto il sito vicino a Corona - sono stati prima Adani e Cassano ad andarsene e poi Ventola. Lo hanno abbandonato, lo hanno lasciato solo, lui non se lo aspettava e ci è rimasto molto male. Come prima ripicca, in linea con la sua maturità sopraggiunta, li ha defollowati. Alla base oltre ai già previsti (mesi fa da Fabrizio Corona) problemi economici e di potere anche qualche rancore, basta guardare i video di Lele Adani su Instagram. La storia della vita di Bobo si ripete. Riesce sempre a litigare con i suoi migliori amici e rimane sempre solo. Tutta la verità nelle prossime ore”.