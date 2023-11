Bobo Tv-terremoto, colpa di Mazzarri? Il video che spiega molte cose

04 novembre 2023 a

Ormai se ne dicono di tutti i colori sullo scioglimento della Bobo Tv. Addirittura sul web c’è chi sostiene che un “ma che dici” su Walter Mazzarri potrebbe essere l’ultima crepa che ha portato alla rottura tra Christian Vieri e gli altri. Quell’episodio in realtà sembrava soprattutto ironico, dato che l’ex attaccante dell’Inter rideva di gusto mentre Antonio Cassano spiegava che Mazzarri aveva rilasciato un’intervista in cui spiegava di essere cambiato e di aver fatto anche un corso di simpatia.

“Ma che stai dicendo”, aveva esclamato Lele Adani mentre Vieri non tratteneva le risate. “Adesso mi fate arrabbiare - aveva replicato Cassano - leggetevi l’intervista di Mazzarri, ha detto che sta seguendo l’evoluzione del calcio e che quando tirava fuori le scuse e gli alibi era per difendere la sua squadra. Ha sostenuto di aver fatto la storia a Napoli e che, siccome è molto introverso, di aver fatto anche un corso di simpatia”. “Il corso di simpatia mi mancava, vorrei andare a farlo per capire cosa dicono, se non ridi ti bocciano”, aveva scherzato Vieri mentre Cassano girava il link dell’intervista ad Adani.

Tralasciando questo siparietto che è stato rispolverato, di sicuro i motivi della rottura sono ben più seri. C’è chi sostiene che Vieri sia stato abbandonato dai tre amici per questioni di soldi e chi invece ritiene che Adani stia già lavorando a un progetto staccato dalla Bobo Tv: gira voce che potrebbe aprire un nuovo canale di Twitch in cui proseguire la sua narrazione calcistica, magari sempre spalleggiato da Cassano, con il quale è stato il vero motore della Bobo Tv per diversi anni.