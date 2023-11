Stefano Pioli, la decisione di Cardinale: rivoluzione-Milan a poche ore dal Psg

06 novembre 2023 a

Il Psg per uscire dal momento delicato e rilanciare un girone quasi compromesso. Dopo la sconfitta in casa con l’Udinese, il Milan si butta sulla sfida di Champions a San Siro contro la squadra di Luis Enrique, che all’andata si è imposta per 3-0 al Parco dei Principi. Sarà il primo ritorno di Gigio Donnarumma a Milano contro il suo ex Milan e per lui si prevede una pioggia di fischi. In tribuna invece ci sarà Gerry Cardinale, il quale è in arrivo oggi, lunedì 6 novembre, a Milano. Il presidente rossonero sarà a San Siro, ma non ci sono certezze in merito a un incontro con la squadra. O con Pioli, stimatissimo dal proprietario dei rossoneri. Al momento il tecnico parmense non è in bilico, ma i prossimi risultati saranno decisivi e in caso di altri passi il suo nome potrebbe essere messo in discussione.

Cardinale incontrerà Ibra, Pioli al momento non è in discussione

Tra gli obiettivi di Gerry Cardinale c’è anche quello di incontrare Zlatan Ibrahimovic per discutere un suo eventuale ruolo nella dirigenza. L'imprenditore italo-americano ci proverà nonostante la possibile rinuncia di Ibra, che ha già fatto presente di voler conservare gli altri progetti che ha già in cantiere. Pioli invece non è al momento in discussione, ma potrebbe diventarlo se la situazione precipitasse. I segnali di una squadra che sembra non seguirlo più, che ha mostrato nervosismo sulle sue decisioni, sembrano essere un chiaro segnale.

Milan, settimane pesanti. L’obiettivo è cambiare rotta

Saranno dunque settimane pesanti: dopo il Psg, il Milan è atteso sabato alle 15 a Lecce, poi ci sarà la pausa nazionali. Salvo clamorosi scivoloni, sarà ancora Pioli a guidare il Milan durante la sosta. L'unica vera variabile, quella impazzita, resta lo spogliatoio, dove la speranza, per società e tifosi rossoneri, è che non si ripetano più gesti di nervosismo come quelli visti a Napoli con protagonisti Giroud e Leao, visibilmente nervosi contro il tecnico.