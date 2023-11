Inter, "prendo Mbappè": il miliardario che si prende il club e fa impazzire i tifosi

08 novembre 2023 a

Si chiama Thomas Zilliacus, è un uomo d’affari e un filantropo finlandese. Il 67enne ha scelto di dichiarare il proprio interesse per l’acquisto dell’Inter e lunedì, con u comunicato, ha annunciato di avere raccolto 2,5 miliardi da investire in società di sport e moda, e di essere pronto a presentare un’offerta. Soldi provenienti da “famiglie e società che non vogliono farsi pubblicità, di tutto il mondo”, con manager da far conoscere “a tempo debito”. Per poi rilanciare il proprio interesse sul canale Tv-Play: “Voglio rimodernare San Siro. E con me, l’arrivo di Mbappé non sarebbe impossibile”.

Zilliacus, parole veritiere? I tifosi non vogliono altri bluff…

I tifosi nerazzurri dopo tale interesse sono dubbiosi: si tratta di un bluff quello di Zilliacus, o di parole veritiere? Il tempo (e un eventuale sì di Steven Zhang) lo direbbe. Tanti sostenitori del Biscione, negli anni passati, sono stati illusi da improbabili trasferimenti a Milano di Modric prima e Messi poi. E prima di Zhang, il thailandese Thohir non aveva combinato grandi cose, lasciando poi al Gruppo Suning.

Zilliacus e quel sito della società che non esiste

Zilliacus vive parte dell’anno sul lago di Como e, ha assicurato, presenterà l’offerta entro la fine della prossima settimana a Steven Zhang, che dice (mai smentito) di avere contattato qualche mese fa. Il finlandese, prima giovane dirigente Nokia poi gestore di fondi d’investimento a Singapore, nel comunicato in cui annuncia le sue intenzioni fornisce un indirizzo mail di contatto. Peccato che il sito web della società ancora non esista. Strano, per un fondo che avrebbe raccolto 2,5 miliardi. “Fidatevi, per ora basta la mia parola”, dice. Che sia tutto un bluff in stile Yonghong Li-Milan o Manenti-Parma?