Donnarumma, non solo banconote: la scritta feroce, inferno a San Siro

Più si avvicina il calcio di inizio di Milan-Psg, più emergono dettagli sull’inferno che i tifosi rossoneri stanno preparando a Gianluigi Donnarumma per la sua prima volta a San Siro da avversario. Nel pomeriggio è diventata virale sui social la foto di uno scatolone pieno zeppo di banconote con la faccia del portiere azzurro. Sui finti dollari sono stampate le seguenti parole: “Dollarumma, l’uomo senza onore, mercenario”.

A distanza di anni i tifosi rossoneri proprio non gli perdonano di essere andato via a parametro zero. “Oggi fuori dai cancelli - ha annunciato la Curva Sud del Milan - troverete la fanzine con una mazzetta di dollari per dargli il degno bentornato. Raccoglieremo una piccola offerta da destinare ad una scuola calcio per non fare crescere mai più gente senza valori come questo indegno”. Luis Enrique in sede di presentazione della partita ha dichiarato di non essere preoccupato dalla situazione: "È normale nel calcio. Donnarumma ha già giocato qui con l’Italia. Fa parte del calcio questo tipo di episodi. Lui deve stare concentrato, altri giocatori hanno vissuto la stessa cosa”.

“Gli amori contestati - ha aggiunto l’allenatore del Psg - sono i più desiderati. Questo succede ai calciatori quando cambiano squadra, non è niente di particolare. Esperienza unica per lui, noi faremo il nostro compito nella maniera migliore. Sarà un tifo bellissimo, cercheremo di sfruttare questo ambiente per vedere una bellissima partita di calcio per la gente che verrà”. L’ultima partita di Donnarumma a San Siro con la maglia del Milan risale al 16 maggio 2021, un pareggio a reti inviolate con il Cagliari. Da allora ha difeso i pali del Psg ed è tornato a San Siro soltanto per indossare la maglia della Nazionale. Anche in quel caso era stato contestato, ma nulla a che vedere con i livelli che si raggiungeranno stasera.