Donnarumma, Albertosi lo asfalta: "Ha sbagliato tutto, al Milan un leader"

“Donnarumma criticato a San Siro contro il Milan? Gli do un consiglio: non pensarci troppo. Quando giochi durante la partita i fischi non li senti più: il peso da sopportare sarà soprattutto nel riscaldamento, ma son convinto che non si farà influenzare”. Dice così Enrico Albertosi quando parla di Milan-Psg in un’intervista a Il Giornale. match in programma stasera, martedì 7 novembre, a San Siro. Ma l’ex portiere rossonero non le manda a dire sull’addio del collega, oggi titolare nella formazione transalpina: “Donnarumma ha sbagliato ad andar via dal Milan, questa mossa ha rallentato la sua crescita al netto dei tanti soldi che prende — le sue parole — A Milano sarebbe stato un leader per 20 anni, pur guadagnando di meno”.

Albertosi: “Donnarumma o Maignan? Tutta la vita il primo. Mike migliori nelle uscite”

Per Albertosi, però, Gigio resta più forte di Mike Maignan, che due estati fa ha preso il suo posto in porta dopo l’addio del campano. “Punterei tutta la vita su Donnarumma — ha detto Albertosi — Oltre che più giovane vedo nell’italiano maggiori potenzialità di crescita. Gigio è straordinario nello scatto che ha tra i pali: pur essendo alto fa parate rasoterra difficilissimo, mentre Maignan deve migliorare nelle uscite, che sono un po’ il suo punto debole”.

Albertosi: “Sbagliato prendere Jovic, bisognava tenere Brahim Diaz”

Poi Albertosi ha criticato l’attacco rossonero, che non riesce a trovare il gol, in particolare Jovic: “Contro l’Udinese è stato ancora una volta uno dei peggiori in campo — le sue parole — L’aveva già dimostrato alla Fiorentina che non era un fenomeno. Ingaggiare una terza punta come Jovic, che aveva combinato poco a Firenze, significa prendere uno che difficilmente farà dei gol. Mentre la colpa della società è quella “di non aver tenuto Brahim Diaz: spesso risolveva la partita da solo”.