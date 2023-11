Gigio Donnarumma, "cosa gli buttano addosso": ore d'ansia, trappola a San Siro

07 novembre 2023 a

Gianluigi Donnarumma sta per affrontare il Milan per la prima volta da avversario. A San Siro in queste ore stanno già comparendo scatoloni pieni di dollari con il volto del portiere: insomma, l’accoglienza sarà caldissima. Nulla che però Donnarumma non si aspetti, visto che i tifosi rossoneri gli portano rancore da anni. Luis Enrique ha affrontato questo argomento delicato nel corso della conferenza stampa: “È normale nel calcio. Donnarumma ha già giocato qui con l’Italia”.

“Fa parte del calcio - ha aggiunto l’allenatore del Psg - questo tipo di episodi. Lui deve stare concentrato, altri giocatori hanno vissuto la stessa cosa. Gli amori contestati sono i più desiderati. Questo succede ai calciatori quando cambiano squadra, non è niente di particolare. Esperienza unica per lui, noi faremo il nostro compito nella maniera migliore. Sarà un tifo bellissimo, cercheremo di sfruttare questo ambiente per vedere una bellissima partita di calcio per la gente che verrà”. L’ultima partita di Donnarumma a San Siro con la maglia del Milan risale al 16 maggio 2021, un pareggio a reti inviolate con il Cagliari.

Da allora Donnarumma ha difeso i pali del Psg ed è tornato a San Siro soltanto per indossare la maglia della Nazionale. Anche in quel caso era stato contestato, ma nulla a che vedere con i livelli che si raggiungeranno stasera. In particolare la Curva Sud rossonera ha rivolto diversi appelli sui social affinché il clima sia incandescente: al di là della diatriba con Donnarumma, il Milan ha assolutamente bisogno di una bolgia per provare a rialzare la testa dopo le difficoltà delle ultime settimane. Tra l’altro per i rossoneri quella con il Psg è una partita da dentro o fuori: una sconfitta li eliminerebbe dalla lotta per il passaggio del girone.