Salisburgo, Marchisio insultato dai tifosi dell'Inter? Ecco come risponde

La vittoria contro il Salisburgo nel finale permette all’Inter di Simone Inzaghi di prendersi l’accesso agli ottavi con due turni di anticipo, oltre a quella del Mondiale per Club nel 2025. Basta un rigore del solito Lautaro Martinez per decidere la sfida in Austria. E i tifosi possono solo che essere felici per un momento straordinario dei nerazzurri: primi in campionato e agli ottavi di Champions. Anche se mercoledì, sugli spalti, si sono resi protagonisti di un episodio spiacevole nei confronti di Claudio Marchisio. Nella sua postazione di commento su Prime, sotto il settore ospiti, l’ex centrocampista bianconero è stato preso di mira con un coro a lui diretto (“Juventino pezzo di m***a”).

Marchisio: “Inter, manca uno step in più”. E i tifosi non ci stanno

Claudio Marchisio, in cabina di commento, è rimasto calmo anche se non ha risparmiato delle occhiatacce verso i tifosi nerazzurri. Ha analizzato la partita della squadra di Inzaghi dopo il fischio finale e ha parlato così: “Io credo che l’Inter sia una grande squadra, ma non l’ha vinta da grande squadra — le sue parole — L’ha vinta con il suo giocatore più forte in questo momento che entra e la cambia".

E ancora: "Ha dovuto fino al novantesimo spremere Thuram a tenere palloni e lottare. Una grande squadra già nel primo, non dico che vince 2-0, ma la comanda. Non l’ha fatta da grande squadra. La vince perché i grandi campioni te la fanno vincere. Manca forse uno step in più”. Queste sue parole non sono per niente piaciute ai tifosi nerazzurri, che sui social hanno mostrato il loro disappunto. Lo stesso che si è aggiunto agli spiacevoli cori sugli spalti di Salisburgo.