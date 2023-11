Juventus, colpo-scudetto dal Manchester City? Tam-tam impazzito

09 novembre 2023 a

a

a

Il nuovo obiettivo concreto della Juve si chiama Calvin Phillips, centrocampista inglese del Manchester City a cui Pep Guardiola ha insolitamente concesso uno spezzone di partita. E il duo Cristiano Giuntoli-Giovanni Manna, riporta La Gazzetta dello Sport, ha già mosso il sul colpo: volando in Inghilterra, a Londra, dove lunedì hanno assistito a Tottenham-Chelsea e martedì alla sfida dei Citizens vinta 3-0 contro lo Young Boys. La coppia bianconera ha trovato il tempo per incontrare l’agente del giocatore, incassando il suo primo “sì" a trasferirsi a Torino per un semestre e anche quello del club a concederlo in prestito. Un’ottima base di partenza per aprire una trattativa che appare più semplice rispetto ad altre, per una questione di costi e anche di volontà comuni.

Juve, rinnovo di Fagioli a un passo

Giuntoli-Manna hanno incontrato anche i procuratori dell’agenzia Stellar, che da qualche mese cura gli interessi di Nicolò Fagioli ma ha tra i suoi assistiti anche Phillips. Ufficialmente l’appuntamento è servito a mettere a punto gli ultimi dettagli per il rinnovo del centrocampista (squalificato per 7 mesi per scommesse), che sarà annunciato a breve (si legherà alla Juventus fino al 2028 con uno stipendio di 1,5 milioni di euro all’anno), poi però sono stati affrontati anche altri temi legati al mercato di gennaio.

"Perché pagava i procuratori". Juve, una nuova inchiesta: la bomba sta per esplodere

Juve, con Phillips si risparmiano soldi: resistono gli obiettivi Hojbjerg e Berardi

In questa stagione, Phillips ha collezionato 8 presenze per un totale di 215 minuti. Guardiola non lo vede, lo considera l’ultimo dei centrocampisti perché poco funzionale al suo gioco. Per questo è alla ricerca di una squadra che possa garantirgli il posto fisso, cosa che a Manchester non ha e difficilmente troverà. Prenderlo in prestito secco permetterebbe alla Juventus di liberare risorse da poter utilizzare magari per un altro acquisto, come il danese Pierre-Emile Hojbjerg del Tottenham, che però costa 30 milioni e il club non è così sicuro di voler cedere, o un giocatore più di fantasia come Domenico Berardi, già corteggiato in estate. Sullo sfondo Thomas Partey (Arsenal) e Lazar Samardzic (Udinese).