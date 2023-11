BoboTv, blitz delle Iene in diretta. Vieri perde il controllo: "Non firmo nulla"

07 novembre 2023 a

Non è un bel momento per Christian Vieri. La "rivoluzione" alla sua BoboTv, con la misteriosa epurazione dei suoi tre storici amici e protagonisti Daniele Adani, Antonio Cassano e Nicola Ventola, sta facendo discutere tutto il mondo dello sport e dei social.



Gli spettatori di Twitch hanno criticato l'ex bomber di Juventus, Inter e Nazionale, accusato di aver impoverito uno degli appuntamenti più attesi dai tifosi, sostituendo i 3 ex calciatori con ospiti influencer e content creator. Fabrizio Corona ha affacciato l'ipotesi di problemi di soldi (con mezza conferma di Ventola). E ora arrivano anche Le Iene, il programma di inchieste di Italia 1, a gettare benzina sul fuoco.

L'inviato Mediaset è stato protagonista di una incursione nello studio di Vieri, a diretta in corso. E ha sottoposto a Vieri, proprio sotto il suo naso, un "modulo di divorzio veloce", commentando con una buona dose di sarcasmo "complimenti per la trasmissione". "Se lo firmi nessuno parlerà più di questa storia", ha quindi invitato il padrone di casa. "Dichiara lo scioglimento del matrimonio. Motivazione della separazione: A) Ventola è sempre ubriaco, B) Ronaldo è più forte di Messi, C) Come dice Corona per questioni economiche e di potere e D) un riferimento ad Adani. Qual è il motivo?".

Vieri non l'ha però presa benissimo: "Nessuno dei quattro. Non firmo nulla comunque se non ho il mio avvocato. Le cose che succedono dentro allo spogliatoio rimangono lì. Io non rispondo a queste cose". Insomma, per sciogliere il giallo servirà ancora qualche settimana.