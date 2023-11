Fiorentina, "quello è juventino!": terrore in tribuna per il figlio di Italiano

06 novembre 2023 a

Alla fine Fiorentina-Juve si è giocata, nonostante le richieste delle Autorità toscane di rinviare la partita per il pesante maltempo che si è abbattuto sulla regione. I bianconeri di Max Allegri sono riusciti a passare per 1-0 con la rete in avvio, al 10’, di Fabio Miretti. I tifosi Viola presenti allo stadio — era assente la curva Fiesole, andata a Campi Bisanzio per aiutare gli addetti della Protezione Civile — non hanno fatto mancare il loro odio contro l’ex Dusan Vlahovic e contro i tifosi bianconeri. Oltre al caos con serbo e sostenitori, La Repubblica ha raccontato anche di un particolare diverbio avvenuto sulle tribune del Franchi con al centro Christian Italiano, figlio del tecnico viola.

Italiano jr rischia le botte dei tifosi Viola per difendere due bianconere

Italiano jr. è infatti finito al centro di un battibecco, mentre era allo stadio con mamma e sorella. Il giovane ha provato a sedare una situazione di tensione e così a un certo punto è stato scambiato per un tifoso bianconero. È stato aggredito verbalmente da alcuni tifosi della Fiorentina che l’hanno scambiato per uno juventino col rischio di un contatto fisico. Il ragazzo stava difendendo due ragazze tifose juventine da alcuni insulti a fine gara. La situazione è poi tornata alla normalità. Un episodio che si è poi fortunatamente concluso in pochissimi minuti. Per fortuna, il caos non è andato oltre il battibecco, seppur avesse potuto finire in conseguenze ben più gravi.

Juve, vittoria fondamentale: -2 dall’Inter e allungo sul Milan

Alla fine del match contro la Fiorentina, ha avuto la meglio la Juve, che con i tre punti è volata di nuovo a -2 dall’Inter capolista (28 punti i nerazzurri, 26 i bianconeri), allungando così sul Milan, sconfitto a San Siro dall’Udinese e fermo a 22. Per la lotta scudetto si va verso la sfida tra nerazzurri e bianconeri.