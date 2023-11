Neymar, i sauditi gli interrompono il contratto: Al-Hilal, clamoroso

10 novembre 2023 a

Il contratto di Neymar con l’Al-Hilal è stato temporaneamente sospeso in vista del rientro e per liberare uno slot per gli stranieri che consentirebbe alla squadra di rafforzarsi a gennaio. Il tecnico del club, il portoghese Jorge Jesus, avrebbe chiesto alla società un laterale sinistro ed è arrivata questa decisione radicale che verrà ufficializzata nei prossimi giorni.

Insomma, non un grande inizio di esperienza per il brasiliano, che lo scorso 18 ottobre, durante la partita in casa dell’Uruguay, ha riportato la rottura del legamento crociato anteriore e del menisco del ginocchio sinistro. Un infortunio pesantissimo che lo costringerà a dire addio al resto della stagione.

Neymar, momento no: i ladri tentano di rapire compagna e figlia

Motivo per cui, per liberare spazio durante il mercato, l’Al-Hilal ha deciso per la sospensione del contratto, come ha riportato il media saudita Arriyadiyah. Per Neymar non è un grande momento, dopo il grave infortunio con la maglia del Brasile e il tentato rapimento ai danni della compagna e della figlia appena nata oltre alla sua compagna, Bruna Biancardi.

L'episodio è avvenuto pochi giorni fa a Cotia, nella periferia di San Paolo, quando tre uomini armati hanno invaso la casa dei genitori di Bruna, influenzar digitale e madre della piccola Mavie, di appena mese. Per fortuna, in quel momento la giovane e la bambina della coppia non erano nella struttura. I malviventi avrebbero approfittato della mancanza di energia elettrica causata dai temporali di venerdì scorso.