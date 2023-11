Leao infortunato dopo 10': "Di chi è la colpa", accuse su Pioli

11 novembre 2023 a

a

a

Rafael Leao è come al solito croce e delizia del Milan. Il portoghese è stato costretto al cambio dopo nemmeno dieci minuti: con uno dei suoi scatti fulminei sembrava diretto in porta a campo aperto, ma si è improvvisamente fermato, smettendo di rincorrere il pallone che è poi stato raggiunto dal portiere del Lecce. Sicuramente si tratta di un problema muscolare al flessore della coscia destra, da valutare l’entità dell’infortunio: di certo c’è che Leao non è stato in grado di continuare ed è stato sostituito con Okafor.

Sui social i tifosi rossoneri hanno immediatamente riversato tutta la loro frustrazione e c’è chi se la prende pure con Stefano Pioli. “Ennesimo problema muscolare per il Milan - scrive un utente - è una cosa che non si è mai vista nella storia del calcio. Ventunesimo infortunio muscolare della stagione, anche Leao si aggiunge alla lista. È tutto surreale e l’artefice di tutto è ancora ben saldo in panchina”. Che il Milan abbia un problema con gli infortuni è indubbio, però dare la colpa a Pioli sembra eccessivo, anche perché è una situazione a comune a tante squadre che giocano anche in Europa.

È una cosa che non si è mai vista nella storia del calcio.



21º infortunio muscolare della stagione.



Anche Leão si aggiunge alla lista.



È tutto surreale e l’artefice di tutto è ancora ben saldo in panchina. — Boa Boa Teng Teng (@ilrossonero94) November 11, 2023

Dato che la frustrazione per l’infortunio di Leao è tanta, c’è addirittura chi è andato a rispolverare alcune dichiarazioni di Zlatan Ibrahimovic, che qualche tempo fa aveva lasciato pensare che il nuovo campo di allenamento a Milanello potesse aver avuto un ruolo in un problema fisico che aveva accusato: “Abbiamo un nuovo campo centrale, è bello ma il terreno mi è sembrato subito troppo duro”. In ogni caso per quanto concerne Leao è presto per fasciarsi la testa: il problema andrà valutato con calma nei prossimi giorni, sapendo che c’è la pausa per le nazionali durante la quale recuperare.