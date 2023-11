Milan, il video che inchioda Pioli: scoppia l'ira dei tifosi rossoneri

12 novembre 2023 a

Il Milan torna a deludere i propri tifosi. Dopo la vittoria convincente con il Psg, i rossoneri sbattono sul muro del Lecce e dopo essere passati in vantaggio per 2-0, si fanno raggiungere sul 2-2 rischiando anche di perdere il match. Solo il Var ha messo al riparo dal tracollo totale con il gol del 3-2 dei salentini annullato. I rossoneri dunque perdono ancora terreno sulla testa della classifica con una Juve in fuga e l'Inter che non accenna a fermarsi.

Il Milan sembra ormai fuori dai giochi per lo scudetto e adesso deve guardarsi le spalle anche dal Napoli che si prepara all'operazione sorpasso. L'infortunio di Leao non ha certo portato serenità nell'ambiente rossonero. La squadra si ritroverà senza l'esterno d'attacco che garantisce il guizzo decisivo come già visto nel match contro i parigini. E sul banco degli imputati è finito anche Stefano Pioli che di certo è sempre più in bilico sulla panchina rossonera.

"Mi vista una cosa così nella storia del calcio". Leao fuori dopo 10': Pioli travolto

Adesso però rischia grosso perché un episodio a fine partita ha turbato e non poco i tifosi del Milan. La suqadra infatti si è recata sotto il settore ospiti per chiedere scusa ai tifosi. C'erano tutti tranne Pioli. E questa assenza ha fatto imbufalire i tifosi rossoneri che hanno rilanciato sui social l'hashtag #PioliOut. Insomma qualcosa tra il mister e i tofosi si è rotto. Anche l'infortunio di Leao viene messo sul conto di Pioli per i suoi allenamenti. Bisogna attendere il match in casa con il Borussia Dortmund per capire quale possa essere il futuro del tecnico. Il passaggio agli ottavi di Champions potrebbe dargli ossigeno. Ma di fatto un clamoroso tracollo in campionato potrebbe segnare la fine dell'esperienza di Pioli sulla panchina del Milan. Intanto sui social il video di Pioli che non va sotto la curva sta diventando virale...