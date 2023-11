Atp Finals, buona la prima per Sinner: batte Tsitsipas in due set

12 novembre 2023 a

a

a

Buona la prima per Jannik Sinner alle Nitto Atp Finals di Torino. L’azzurro si impone sul greco Stefanos Tsitsipas senza problemi in soli due set con un doppio 6-4, aggiudicandosi il primo successo nel Masters degli otto maestri.

Inizia in equilibrio la sfida tra Jannik Sinner, numero Atp, e Stefanos Tsitsipas, numero 6, nel primo incontro del gruppo verde delle Atp Finals di Torino tra i migliori otto tennisti al mondo. Fino al 2-2 vengono rispettati i servizi, poi nel quinto game arriva la prima palla break per Sinner, il tiro di Tsitsipas si ferma sul nastro e l’altoatesino sale 3-2. Sinner serve poi per salire 4-2. Il greco non molla e con 3 punti consecutivi tiene il suo turno di battuta per il 4-3.

Jannik Sinner, la passione segreta: chi è davvero fuori dal campo

Sinner si aggiudica facilmente a zero l’ottavo game e sale 5-3 con cinque ace totale al suo attivo. Il numero 6 del mondo tiene il servizio e sale 5-4. Tsitsipas annulla il primo set point per Sinner ma al secondo con un errore di rovescio del greco l’azzurro in 39 minuti si aggiudica il primo set con il punteggio di 6-4. La musica non cambia ad inizio secondo set. Seconda palla break per Sinner e nuovo errore di Tsitsipas in grande difficoltà, con l’azzurro che sale subito 1-0.

Le difficoltà fisiche del greco non gli permettono di dare il meglio e l’italiano si porta 2-0 per avere altre tre palle break nel terzo game. Il numero 6 le annulla con tre buone accelerazioni, poi mette a segno due ace e si porta sul 2-1. Sinner non si scompone e si porta 3-1. Il greco non si arrende e rimane a contatto con il numero 4 del mondo sfoderando un bel lungolinea per il 3-2. Non ha contromisure però Tsitsipas quando serve Sinner che senza problemi sale 4-2.

In Malesia vince Bastianini, ma Bagnaia fa il colpaccio: classifica stravolta

La reazione dell’avversario con il servizio c’è per il 4-3. Sinner con uno schiaffo al volo e l’ottavo ace non dà scampo al greco per il 5-3. Tsitspipas si salva e tiene la battuta portandosi 5-4. Sinner non si scompone e con un ace l’azzurro chiude anche il secondo set 6-4 e vince in scioltezza il primo match delle Atp Finals.