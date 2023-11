Giroud verso la squalifica esemplare: Milan disperato

14 novembre 2023 a

Per il Milan di Stefano Pioli è sicuramente un momento no. Il pari di Lecce, con la rimonta giallorossa subita nel secondo tempo come a Napoli, ha determinato per i rossoneri in campionato solo due punti nelle ultime quattro partite, escludendo la vittoria con il Psg di Gigio Donnarumma.

E oltre alla questione infortuni che preme — sono già 20 le unità da inizio stagione, con Rafa Leao, lesionato, che potrebbe saltare la sfida con la Fiorentina e il Dortmund — c’è anche da capire quanto sarà lunga la squalifica per Olivier Giroud. Oggi, martedì 14 novembre, è atteso il comunicato del Giudice Sportivo Mastrandrea in merito alle sanzioni relative all'ultima giornata di campionato.

Espulso a fine partita, nell’azione precedente al gol di Piccoli del 3-2 poi annullato dal Var, Giroud si era rivolto con espressioni ingiuriose nei confronti dell’arbitro Abisso, che lo aveva subito espulso, per la mancata concessione di una punizione sul fallo di mano commesso evidente del difensore giallorosso Pongracic. Una svista da parte del fischietto siciliano, poi contestato duramente dal francese. "Non è giusto e non è bello vedere queste proteste" ha dichiarato nella serata di domenica il designatore Rocchi. "Dobbiamo essere severi perché nei numeri generali sono aumentate e poi c'è un'indicazione della Uefa chiara al riguardo. Certi comportamenti non possono essere più accettati. L'insulto di Giroud è applicazione del regolamento".

Giroud rischia dalle due alle quattro giornate

Con gli insulti, Giroud rischia fino a quattro turni di squalifica qualora nel referto di Abisso si faccia riferimento a un "atteggiamento particolarmente ingiurioso e irriguardoso", comportamento che, in base alla modifica dell'articolo 36 del regolamento Aia-Figc approvata da Consiglio Federale nell'aprile scorso, può essere censurato con sanzioni molto più severe rispetto al passato. Se le parole fossero più leggere, la possibilità è che l’attaccanti salti due giornate. Possibile dunque resti fermo per le sfide con Fiorentina e Frosinone, per rientrare nella sfida contro l’Atalanta.