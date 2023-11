Milan, Stefano Pioli: troppi infortuni. Chi rischia di saltare

13 novembre 2023 a

Anche Stefano Pioli ha ammesso l’alto numero di infortuni patiti dal Milan in questo avvio di stagione. Già 20, troppi. E nell’ultima trasferta di Lecce ne hanno fatto le spese Rafa Leao (lesionato e fuori almeno due settimane) e Davide Calabria, che rientrerà dopo la sosta. Il numero degli stop è comunque allarmante. Secondo Il Giornale, il tecnico di Parma dovrebbe avere la determinazione di procedere con un rimpasto del suo staff, con la quale lavora in sintonia da moltissimi anni. Ma proprio questo è un grave limite, secondo il quotidiano, perché la collaborazione professionale prolungata ha cementato i rapporti personali, rinsaldato le amicizie e allontanato eventuali cambi.

Milan, il precedente con Montella: via Marra

Al Milan, finora, si conta solo un precedente legato al cambio di un componente dello staff a stagione in corso: nella stagione 2017-18 con Vincenzo Montella e la coppia Fassone-Mirabelli come dirigenti. L’ex tecnico campano allontanò uno dei suoi collaboratori (Emanuele Marra) ma non riuscì a salvare la panchina: più tardi fu esonerato (dopo lo 0-0 contro il Torino) e al suo posto chiamato dalla primavera a salvare la baracca Rino Gattuso. Più in avanti nella stagione 2021-22 dello scudetto rossonero, Pioli a gennaio ammise di nuovo la responsabilità della preparazione fisica, promise di correggerla e ci riuscì. Nelle ultime stagioni, però, sono stati troppi i problemi.

Milan condannato? Il vero errore è in alto: cos'hanno chesto a mister Pioli

Pioli sotto esame dopo l’ultimo mese da incubo, serve il cambio di rotta

Per Pioli serve dunque invertire la tendenza. L’allenatore lo sa e non può più fare finta di nulla, specie con una panchina di nuovo da rinsaldare (è sotto esame dalla società) dopo l’ultimo mese da incubo vissuto dai rossoneri. I due punti in quattro partite di campionato e la sola vittoria in Champions non bastano e hanno allontanato Leao e compagni dalla vetta. Serve invertire la tendenza.