Leao infortunato, pessime notizie: Milan, quanto resta fuori

Venti unità. È il preoccupante dato del Milan di Stefano Pioli, che ogni partita trema per gli infortuni di un proprio giocatore. Anche dalla trasferta di Lecce i rossoneri sono tornati con i cerotti, in particolari con due titolari: Davide Calabria e Rafa Leao.

I due giocatori, nella giornata di domenica, hanno svolto gli esami strumentali per capire la reale entità dei rispettivi problemi muscolari e per Stefano Pioli non arrivano affatto buone notizie. Leao è quello che ne è uscito peggio. Si è procurato una lesione di primo grado al bicipite femorale della coscia destra, dopo aver sentito una fitta in uno scatto al 10° minuto. Per Calabria il problema è più lieve: un edema da sovraccarico del flessore semitendinoso sinistro. Sono state escluse lesioni, ma anche lui non risponderà alla chiamata di Spalletti.

Stefano Pioli, fino alla fine con le sue idee: nessuna mezza misura

Leao fuori contro la Fiorentina, salta anche il Dortmund? Calabria rientra dopo la sosta

Leao dunque ha riportato un problema più serio. Se il portoghese aveva detto “Mi sono fermato subito", lo stop dovrebbe essere approssimativamente di un paio di settimane. Il portoghese salterà sicuramente la sfida con la Fiorentina e resterà da valutare per la sfida di Champions del 28 novembre contro il Borussia, che dirà molto sul cammino della squadra di Pioli in Champions. Dopo la sosta, invece, Calabria dovrebbe essere a disposizione.

"Mi vista una cosa così nella storia del calcio". Leao fuori dopo 10': Pioli travolto

Tuttosport: Pioli sotto osservazione, prossime partite cruciali

Secondo Tuttosport, intanto, dopo l’ennesimo stop in campionato contro il Lecce Stefano Pioli è ora sotto osservazione. L'ultimo mese del Diavolo è stato molto difficile: con zero vittorie in campionato e due rimonte subite dopo essere stati avanti di due gol. Il successo è arrivato solo in Champions contro il Psg a San Siro, dopo il pesante k.o. dell’andata. La Fiorentina e il Borussia saranno due sfide cruciali. Se oggi il tecnico di Parma resta al suo posto, il futuro è tutto da scrivere.