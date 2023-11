Jannik Sinner, con Laura Margesin è già finita malissimo? Tam-tam prima del match

16 novembre 2023 a

a

a

Tutta Italia guarda a Jannik Sinner: dopo la vittoria su Novak Djokovic agli Atp Finals è infatti esplosa la "Sinner-mania". E tra poche ore, oggi giovedì 16 novembre, la terza partita contro Holger Rune per accedere alle semifinali. Tutta l'attenzione mediatica, insomma, è per il tennista altoatesino, fresco di vittoria contro il numero 1 al mondo, quel Djokovic che non aveva mai piegato.

Non solo tennis, però. Ovviamente, si indugia anche sulla vita privata di Jannik, il quale aveva recentemente concluso la storia con l'influencer Maria Braccini. E stando alle indiscrezioni Sinner avrebbe già una nuova fiamma, un nuovo amore: la meravigliosa modella Laura Margesin, di Merano. Ma, attenzione, c'è già anche chi parla di crisi tra i due.

Dopo la rottura con la Braccini, la modella 23enne avrebbe fatto ritrovare la serenità da un punto di vista sentimentale al tennista. I due sono stati paparazzati insieme già lo scorso febbraio, dunque lei è stata pizzicata a Roma, sugli spalti del Foro Italico, in occasione degli Internazionali di tennis. Eppure, ora come ora, mentre Sinner sta disputando il torneo più importante della sua carriera almeno fino ad oggi, ecco che lei si trova dall'altra parte del pianeta, negli Stati Uniti per la precisione. E tanto è bastato a far rimbalzare il gossip e le voci di crisi. Sarà vero? In attesa di conferme o smentite, ci concentriamo sul campo.