Atp Finals, Sinner batte Rune e manda Djokovic in semifinale

Jannik Sinner batte Holger Rune in tre set e chiude al primo posto il gruppo verde delle Atp Finals centrando il terzo successo in altrettante partite. Il tennista azzurro si è imposto con il punteggio di 6-2, 5-7, 6-4 in due ore e 32' di gioco.

Con questa sconfitta il danese, battuto per la prima volta da Sinner, è eliminato: Novak Djokovic si qualifica così come secondo in vista delle semifinali in programma sabato.

"È stata una partita molto difficile, non avevo mai vinto contro Rune. Sono partito molto bene, lui nel secondo set ha servito meglio. Io ho avuto un passaggio a vuoto sul 6-5 per lui, succede. Sono ripartito da zero nel terzo set, il pubblico mi ha aiutato tantissimo. Ora vediamo come va sabato", dice Sinner pensando al prossimo impegno. "Ero un po' più nervoso rispetto alla sfida con Djokovic, ho avuto tante chance. Questa vittoria vuol dire davvero tanto per me".