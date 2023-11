Jannik Sinner, il sospetto di Alberto Tomba: "Deve stare attento alle donne"

16 novembre 2023 a

a

a

"Da oggi Sinner entra nel nostro club ristretto, quello composto da me, Valentino Rossi e Federica Pellegrini". A incoronare il campione è Alberto Tomba che, intervistato da La Stampa, ha assicurato: "Sono sicuro che rimarrà in alto per molti anni. Non è una meteora". "Jannik è un grande - ha proseguito Tomba -. Gli ho mandato anche dei messaggi durante la partita, sapevo che avrebbe vinto. Mi ha detto che ci prenderemo un caffè. Gli sto preparando una sorpresa ma deve arrivare in fondo, fino a domenica. Gliel’ho detto per caricarlo". Il riferimento è alle Nitto Atp Finals di Torino. Nell'ultima gara, Sinner ha trionfato su Nole Djokovic, scatenando l'entusiasmo di tutti gli appassionati di tennis e non solo.

"Ha un carattere sorridente e pacato - ha continuato l'ex sciatore alpino, riferendosi sempre al 22enne altoatesino -. L’umiltà lo aiuterà nel lavoro, una parte fondamentale nella carriera di un campione". Poi un consiglio sulla vita fuori dal campo: "Deve stare attento anche a scegliere le ragazze giuste e tenere lontano quelle che vogliono stare con te solo per interesse. Perché quando vinci vieni travolto". Infine, Tomba ha svelato un aneddoto: "Ho sentito Jannik ieri mattina in videochiamata. Abbiamo un amico in comune, è Alex Vittur, il suo manager", E ancora: "Suo padre Guido era il preparatore della Nazionale quando io ero giovane, nell'85. Che incroci del destino".