Charles Leclerc, il trucco diabolico: il video svela come ha fregato Perez all'ultimo

Un incredibile escamotage, astuto e diabolico, per assicurarsi il secondo posto: una mossa da campione, proprio come Charles Leclerc ha sempre dimostrato di essere. Il Gran Premio di Las Vegas ha visto Leclerc lasciare la pista con una soddisfazione indiscutibile, nonostante la partenza dalla pole e la penalità inflitta a Verstappen per la sua aggressiva manovra all'inizio della gara. Il secondo posto ottenuto sul circuito cittadino della "città del peccato" è risultato essere il massimo a cui il pilota monegasco della Ferrari potesse ambire alla bandiera a scacchi. La svolta inaspettata è arrivata alla penultima curva dell'ultimo giro, quando sembrava che la Red Bull avesse già in tasca un'altra doppietta.

Leclerc, che sembrava ormai fuori gioco per la seconda posizione, ha sfoderato un colpo geniale che gli ha permesso di sorpassare Sergio Perez quasi all'ultimo respiro, respingendo poi il contrattacco del messicano. Con straordinaria abilità e una mossa astuta, Leclerc ha cambiato posizione sulla pista proprio prima della fine del rettilineo, eludendo la visuale dello specchietto retrovisore di Perez. Il pilota della Ferrari si è spostato rapidamente da destra a sinistra, inserendosi all'interno della curva e superando Perez, che ha capito troppo tardi la manovra astuta del monegasco. Il tutto con una staccata ben oltre il limite: un guizzo strepitoso.

Questa mossa ha garantito a Charles Leclerc il meritato secondo posto, aggiungendo un tocco di suspense e genialità all'arrivo in volata del Gran Premio di Las Vegas. La sua performance eccezionale durante l'intero weekend gli ha anche valso il titolo di "driver of the day", ossia il migliore pilota in gara. Indiscutibile.