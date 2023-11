Novak Djokovic umilia Bennacer: incontro con Leao, gelo negli spogliatoi

20 novembre 2023 a

Settimo trionfo per Novak Djokovic agli Atp Finals, una vittoria nettissima all'ultimo atto contro il nostro Jannik Sinner, che dal Pala Alpitur di Torino esce comunque a testa altissima. Nole però è stato inarrivabile, una macchina da tennis: in una serata come quella di ieri, domenica 19 novembre, quasi impossibile batterlo.

Ad assistere alla partita, sugli spalti molti volti noti, compresi alcuni sportivi: tra questi Rafa Leao, attaccante del Milan di cui Djokovic è tifosissimo. E così, dopo la festa in campo per la vittoria, ecco che Nole torna negli spogliatoi e gli dicono che c'è proprio Leao, il quale attende di incontrarlo. Novak lo vede e gli urla: "Milanista!". Dunque i due si salutano e si abbracciano, per poi dirsi qualcosa.

Nole scherza e rivolgendosi al portoghese afferma: "Hai visto la velocità? Sì, è quasi come la tua". Peccato che in tutto ciò spunti anche Ismael Bennacer, centrocampista altrettanto del Milan, oggi fuori per un infortunio al ginocchio. Ecco, Djokovic incontra anche lui e, probabilmente, neppure lo riconosce, tanto che lo liquida con una sola parola: "Ciao".

Ma non è tutto. Leao e Djokovic continuano a parlare, mentre Bennacer viene del tutto ignorato. Un momento un poco imbarazzante. E in molti si sono chiesti perché Leao non abbia fatto gli onori, introducendolo e ricordando a Djokovic chi fosse l'algerino, uno dei giocatori di punta di questo Milan. Poi ancora, Nole su di giri afferma sempre a Rafael: "Quando vici non sei mai stanco!". E per chiudere: "Forza Milan, sempre". Infine la foto di rito, in cui spunta anche Bennacer, che viene però del tutto ignorato. Fino alla mazzata finale: "Saluta tutta la tua squadra", dice Djokovic a Leao. Ecco, ma anche Bennacer fa parte della sua squadra...