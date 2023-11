Coppa Davis, Musetti ko: ora "miracolo Sinner"

25 novembre 2023 a

a

a

Toccherà ancora a Jannik Sinner salvare l'Italia del tennis: l'altoatesino è chiamato a una nuova impresa contro Nole Djokovic, che deve battere per tenere gli azzurri in gara nella semifinale di Coppa Davis contro la Serbia in corso a Malaga.

Nel primo match, infatti, Miomir Kecmanovic si è sbarazzato abbastanza agevolmente dell'italiano Lorenzo Musetti, superato 6-7 (7) 6-2 6-1 con l'italiano crollato progressivamente, tanto da richiedere l'intervento del fisioterapista nel terzo set a senso unico. Due ore e 22' di gioco abbastanza amari, perché ora il destino della squadra capitanata da Filippo Volandri è di nuovo appeso al match più affascinante ma sicuramente più difficile, quello tra Jannik e Nole. I due la scorsa settimana si sono affrontati due volte, nelle entusiasmanti Atp Finals di Torino.

Jannik Sinner, il retroscena: la mossa con Volandri che vale la semifinale

Il primo confronto è andato in scena nel girone di qualificazione e ha visto il giovane fenomeno azzurro vincere per la prima volta contro il dominatore del tennis mondiale, implacabile e intoccabile numero 1 del ranking Atp, con il risultato di 7-5 6-7 7-6. Una battaglia sportiva di 3 ore e 9 minuti che ha mandato in solluchero il pubblico del PalaAlpitour. Dopo qualche giorno, la rivincita in finale con Djokovic semplicemente perfetto che non ha lasciato scampo a Jannik, battuto seccamente con un doppio 6-3.

Djokovic perde la testa durante l'intervista: inferno sul campo da tennis | Video

In terra di Spagna ora Sinner, decisivo nei quarti contro l'Olanda, dovrà fermare Djokovic per poi affrontare il doppio risolutore. Volandri ha scelto di schierare lui e Sonego contro Djokovic/Lajovic. Chi vince affronterà l'Australia in finale.