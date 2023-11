Finale Coppa Davis Italia-Australia, Arnaldi batte Popyrin, ora tocca a Sinner

26 novembre 2023 a

Vince l'Italia nel primo match della finale di Coppa Davis di Malaga contro l'Australia. Matteo Arnaldi ha trionfato nel primo singolare contro Alexei Popyrin 7-5, 2-6, 6-4. La partita è andata avanti per oltre due ore e mezzo, con l'azzurro che non ha mai mollato nelle difficoltà. Basti pensare che sono state nove le palle break annullate nel terzo set. Grande entusiasmo sulla panchina azzurra: ora se Jannik Sinner vince contro De Minaur, la Coppa Davis torna da noi come non accade dal 1976.

Quello di oggi, insomma, è un giorno storico. L'Italia disputa la finale di Coppa Davis dopo 25 anni e dopo 47 può anche vincerla. Gli Azzurri dopo aver eliminato l'Olanda e la Serbia sfidano, da favoriti, l'Australia. Dopo la vittoria di Arnaldi, tocca ora a Jannik Sinner. Il numero uno italiano, che ha battuto di nuovo Nole Djokovic, sfiderà Alex de Minaur, che il 22enne altoatesino ha sempre battuto in tutti i precedenti confronti diretti. Per questo Sinner è favoritissimo nel secondo match.

Il terzo match invece sarà un doppio con Jannik Sinner e Lorenzo Sonego per l'Italia. L'incontro tra la coppia italiana e quella australiana tra Purcell e Ebden si disputerà, però, solo se sarà decisivo. In caso di 2-0 il doppio sarà cancellato.