Allegri "vuole lasciare la Juve". Non solo dimissioni: la bomba

Le parole di Antonio Conte di scorsa settimana sulla Juve — “I matrimoni si fanno in due, ma c’è chi si è sposato due volte” — hanno scatenato il desiderio dei tifosi bianconeri. L’ex allenatore bianconero vorrebbe tornare, ma ora in panca c’è Massimiliano Allegri che tanto bene sta facendo in questo inizio.

Secondo Ivan Zazzaroni, però, il tecnico toscano è in uscita, come ha rivelato a Pressing dopo l’1-1 dei bianconeri contro l’Inter: “Allegri a fine stagione vuole andare via — le parole del direttore del Corriere dello Sport — Non ci sono le condizioni per rimanere. Prenderà i soldi e fine della trasmissione. Ma è normale sia così. Lui appartiene a una Juventus che non c’è più. Sta facendo un grande lavoro con un organico ridotto, dovrebbe arrivare tra le prime 4”.

Zazzaroni: “Allegri si ritrova in una Juve diversa. Dimissioni? Ci sono molti modi per salutarsi”

Se Allegri facesse qualcosa di più “alimenterebbe ulteriori rimpianti dopo ma questo è un problema secondario — aggiunge Zazzaroni — Max fatica a ritrovarsi in una Juventus diversa, poi nel calcio molte cose possono non verificarsi. Se dovessi scommettere una cifra importante lo farei sull’addio. Dimissioni? Ci sono molti modi per salutarsi”. Sempre per il direttore del Corsport, i migliori “non erano in campo, all’Allianz, bensì in panchina — dice ancora — Allegri e Inzaghi hanno fatto il possibile per evitare di perdere una partita che di solito produce pesanti scorie, soprattutto a fine novembre. E quando i più bravi risultano essere gli allenatori è assai improbabile che si possa parlare di uno spettacolo emozionante o soltanto piacevole”.

Le cose più belle di Juve-Inter sono stati i gol: “Due confezioni eccellenti e altrettante conclusioni di livello. Non mi sono dispiaciuti Vlahovic, finalmente dentro il gioco, Cambiaso, impiegato a destra, e Rabiot da una parte, e Darmian, Barella e ovviamente Lautaro dall’altra. Più che ordinario tutto il resto”.