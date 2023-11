Coppa Davis, "chi ha chiesto soldi": la bomba del padre di Fognini sugli azzurri

28 novembre 2023 a

È tornato alla vittoria nel Challenger di Valencia, ma Fabio Fognini, pochi giorni prima, si era lasciato andare a un duro commento contro l’allenatore italiano in Coppa Davis, l’ex tennista Filippo Volandri. “SOLO (e non solo) ‘il capitano’ non mi ha voluto. Grazie". Ora, però, anche il papà del ligure, Fulvio Fognini, attacca sui social in risposta al post del figlio ("Hai sempre onorato la maglia azzurra!") che lo vede ritratto con la coppa vinta in Spagna. Il riferimento è a qualcuno che, al contrario di Fabio, avrebbe chiesto dei soldi per giocare con la casacca dell'Italia in Coppa Davis: "Senza mai chiedere un euro a differenza di UNO che lo ha fatto…". Gli utenti a quel punto hanno provato a capire a chi si riferisse Fognini Senior, con quell'attacco specifico. La risposta è un "Prova ad immaginare".

Papà Fognini: “Sinner ha chiesto soldi? Assolutamente no”. E su Volandri…

Cos è partito il toto-nomi. Sinner? “Se dici lui assolutamente no”. E sui più giovani ("Dubito sia il giovane Arnaldi, Sonny o Musetti" o "Ok allora rimane solo Berrettini"). Fulvio Fognini però ha ribadito: "No… punto”). Insomma nessun riferimento agli ex compagni, e non viene nemmeno citato Bolelli che è un grande amico di Fabio e gli ha dedicato infatti un pensiero dopo al vittoria del torneo. In tanti, anche tra i commenti, hanno pensato che, come già accaduto in passato, papà Fognini abbia accusato proprio Volandri, che comunque in passato ha vestito la maglia azzurra anche da giocatore.

Già in passato d'altronde Fognini senior, sempre molto attivo a livello social, aveva manifestato tutta la sua solidarietà al figlio attaccando proprio il capitano per la sua scelta di escluderlo. In quell'occasione aveva tirato in ballo anche le decisioni del selezionatore su Berrettini e Vavassori.