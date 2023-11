Donnarumma, l'errore in Psg-Newcastle: rivolta contro Gigio

29 novembre 2023 a

Il nuovo disastro di Gigio Donnarumma con la maglia del Psg non servirà a rincuorare i suoi ex tifosi del Milan, alle prese con la Caporetto del ko interno 1-3 contro il Borussia Dortmund che di fatto elimina i rossoneri dalla Champions League (e molto probabilmente anche dall'Europa), peraltro anche a causa di uno dei pochissimi errori di Mike Maignan. Tuttavia, l'errore del portiere della nazionale azzurra sul gol del Newcastle che ha condizionato pesantemente la partita del Parco dei Principi sta facendo discutere, e molto, appassionati e addetti ai lavori francesi.

Gigio a Parigi in questi due anni abbondanti non ha mai compiuto lo step decisivo per diventare il migliore numero uno al mondo, come sembrava quasi scontato nell'estate del 2021, quando lasciò a parametro zero il Milan. Grandi parate alternate a troppi chiari di luna, giocate sconcertanti con i piedi e gaffe tra i pali. Martedì sera, eccone un'altra: siamo sullo 0-0, è il 24' del primo tempo e i parigini guidati da Luis Enrique devono vincere per blindare, o quasi, la qualificazione agli ottavi ancora clamorosamente in bilico. Il tiro da 25 metri dell'argentino Almiron non sembra irresistibile, né per potenza né per precisione. Donnarumma si distende sulla sua destra ma il gesto è goffo, così come il tentativo di presa ch si trasforma in una rovinosa respinta centrale su cui lo svedese delle Magpies Isak, liberissimo, si avventa per primo e infila senza difficoltà in gol.





Lo 0-1 resiste fino all'ultimo minuto del recupero, quando l'arbitro Marciniak fischia un rigore dubbio ai padroni di casa. Trasforma Mbappè e l'1-1 finale, oltre a gelare il Newcastle, è una mezza condanna per anche per il Milan. Ora i francesi renderanno visita al Borussia già qualificato matematicamente e un pareggio potrebbe bastare nel caso gli inglesi non vincessero sui rossoneri. Intanto però Donnarumma è sotto processo sui social. RMC titola significativamente "ancora una volta è colpevole", con il fermo immagine che condanna il portiere italiano, che pochi giorni fa aveva regalato il gol del pari anche al Monaco, in Ligue 1, con un tragicomico disimpegno di piede.