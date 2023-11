Donnarumma disastro, errore coi piedi e gol

25 novembre 2023 a

Il Psg vince di goleada contro il Monaco, ma nel 5-2 al Parco dei Principi Gigio Donnarumma vive un'altra notte da incubo, con l'ennesimo svarione in un disimpegno di piede che regala il momentaneo pareggio ai biancorossi del Principato con annessa valanga di critiche e sfottò sui social da parte dei tifosi capitolini (e, immancabili, quelli dei tifosi della sua ex squadra, il Milan).

Anticipo del venerdì di Ligue 1. Il Psg di Luis Enrique passa in vantaggio con Goncalo Ramos ma dopo appena minuti il patatrac del portiere della Nazionale azzurra. Su un retropassaggio dell'ex Inter Skriniar, Gigio riceve palla nella sua area di porta e poi si "addormenta" per qualche decimo di secondo di troppo subendo il pressing degli attaccanti del Monaco. Nel tentativo di sventagliare sulla sua sinistra, però, Donnarumma calcia malamente un pallone a mezza altezza che viene addomesticato dall'incredulo Minamino che poi appena entrato in area lo trafigge con un sinistro secco sul primo palo. Frittata clamorosa e tifosi di casa furiosi sugli spalti.

A rimettere le cose sul giusto binario per la capolista ci ha pensato un rigore trasformato dal solito Mbappè, a cui si sono aggiunte nella ripresa le altre reti di Dembelé, Vitinha e Kolo Muani, con l'inutile acuto di Balogun per gli ospiti. Resta la sensazione però di un Donnarumma ormai "avvitatosi" in un rendimento fatto di grandi parate e acuti inframezzati da errori e blackout inspiegabili.

"Sempre con i piedi - è il commento su X, l'ex Twitter, del giornalista Giovanni Capuano, firma di Radio 24 e Panorama e opinionista di QSVS -. La dimostrazione che a Parigi non ha corretto i suoi limiti e che con il Psg è anche non infrequente che calino tensione e attenzione". Urge cambiare aria?