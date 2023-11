Djokovic scaraventa la racchetta in tribuna? Affare stratosferico: quanto incassa Abby

29 novembre 2023 a

Già, una racchetta di Novak Djokovic può valere parecchi soldi: si tratta dello "strumento" utilizzato da uno dei tennisti più forti di tutti i tempi. Scontato, insomma, il fatto che il cimelio possa fruttare soldoni. Quanti? Lo scopriremo ben presto: infatti una racchetta di Nole è stata messa all'asta con una base d'asta fissata a 10mila dollari, ossia poco più di 9mila euro.

Nel dettaglio si tratta della racchetta con cui Djokovic ebbe la meglio contro Andy Murray nella finale 2016 del Roland Garros. In quella partita, il numero uno al mondo serbo perse il primo set 6.3, salvo poi ribaltare la situazione vincendo i tre successivi: 6-1, 6-2, 6-4. E così, alla 12esima partecipazione a Roland Garros, Nole riuscì a vincerlo, per la prima volta in carriera.

Dopo la vittoria su Murray, Djokovic in assoluto delirio post-vittoria usò quella racchetta per tratteggiare un campo sulla terra rossa del campo, quindi la lanciò verso la folla assiepata sugli spalti. Ebbene, la racchetta finì in mano ad Abby Doherty, all'epoca studentessa universitaria e tutt'oggi grande appassionata di tennis: afferrò la racchetta al volo. Un momento immortalato dal padre nella fotografia che potete vedere.

Ora, a sei anni di distanza, la ragazza ha deciso di mettere all'asta il cimelio: si tratta di una Head Speed Graphene Touch PT113B. Se volete accaparrarvela all'asta dovete contattare la SCP Auctions. Abby, tra poco, si godrà un bel gruzzoletto. Tutto grazie al lancio della racchetta di Nole...