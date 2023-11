Milan, Olivier Giroud ferma l'auto: un clamoroso sfogo dopo la disfatta

29 novembre 2023 a

C'è delusione, una grande delusione tra i tifosi del Milan dopo la sonora sconfitta con il Borussia Dortmund ieri sera 28 novembre a San Siro. Ma il primo ad essere deluso e amareggiato è proprio Olivier Giroud che ha sbagliato un rigore che avrebbe potuto cambiare il corso della partita.

Il tiro dagli undici metri dell'attaccante francese è infatti stato parato dal portiere e ha gelato San Siro. Inutile dire che Giroud era disperato e oggi 29 novembre, riporta il sito Fanpage, "si è presentato a Milanello sconsolato. Nonostante tutto ha deciso però di fermare la sua auto all'esterno del centro sportivo del Milan per firmare autografi ad alcuni sostenitori rossoneri sfruttando l'occasione per spiegare tutto il suo malessere".

"Fa male sbagliare, anche per i tifosi" ha detto mentre una giovane tifosa gli porgeva la maglietta per un autografo. "L'attaccante era fortemente provato ma nonostante questo i due tifosi che si sono trovati di fronte l'attaccante francese hanno provato a tirarlo su in qualche modo. Ma l'ex Chelsea non poteva credere a quanto accaduto nella sfortunata serata di ieri: 'Dopo quello che abbiamo fatto contro il PSG – ha sottolineato ancora – sono molto molto deluso'”.

Ma c'è ancora speranza. Il Milan di Pioli deve tentare l'impresa nella partita contro il Newcastle.