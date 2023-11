Giorgio Perinetti, morta la figlia Emanuela: aveva 34 anni

30 novembre 2023 a

Aveva 34 anni Emanuela Perinetti e nonostante abbia lottato con tutta se stessa, la malattia che l'aveva colpita ha avuto la meglio. Emanuela si spenta ieri in ospedale dove era stata ricoverata per l'aggravarsi delle sue condizioni. La giovane donna era una influencer, una figura molto nota nel mondo calcistico, dove si era fatta strada dopo la laurea in "Innovation Management" conseguita alla Luiss, specializzandosi poi nel tempo proprio nello sport. Ma Emanuela era anche la figlia adorata di Giorgio Perinetti, direttore tecnico della squadra di calcio dell'Avellino, ex dirigente anche di Roma, Napoli e Juventus.

Perinetti ha vissuto da vicino il dramma della perdita di sua figlia, tornando a Milano nel pomeriggio per starle accanto. Il dramma consumatosi nella giornata di ieri si aggiunge al lutto affrontato da Perinetti dopo essere rimasto vedovo di Daniela Logiudice, deceduta il 5 giugno 2015 all'età di 49 anni. La scomparsa di Emanuela è stata appresa al termine del match Avellino-Juve Stabia, valevole per la coppa Italia di Serie C.