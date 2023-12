La Juve vince al 94', Allegri impazzisce: "Ti do un cazzotto e ti sfondo"

02 dicembre 2023 a

a

a

Un finale ad altissima tensione, quello della Juventus a Monza, che ha fatto saltare i nervi anche a Max Allegri. Questa volta, però, in positivo per il mister livornese dei bianconeri che continua a non voler parlare di scudetto nonostante molti segnali sembrino indicare la Signora come attrezzata mentalmente prima ancora che tecnicamente per il ruolo di anti-Inter.

Ricapitoliamo: la Juve passa in vantaggio con Rabiot nel primo tempo, ma dopo il 90' succede di tutto. Prima pareggia il giovane Carboni (scuola Inter, guarda un po') per i padroni di casa, poi al 94', all'ultimo respiro, ancora Rabiot scappa via sulla destra, entra in area e serve Gatti. Il difensore centrale, riconvertitosi in centravanti per l'ultimo assalto, a conferma di come la squadra abbia una fiducia granitica nei propri mezzi, prima cicca e poi spara sotto la traversa scatenando il delirio di compagni, tifosi e panchina.

Stefano Pioli esonerato, pesantissime conferme: Milan nel caos

E mentre la squadra festeggiava sotto la curva, il bordocampista di DAZN ha rivelato in diretta la frase sfuggita in panchina ad Allegri al suo fidato vice Marco Landucci: "Ti do un cazzotto e ti sfondo". Una battuta che tradisce sia la tensione agonistica in cui hanno ovviamente vissuto (in trance) gli ultimi minuti di gara l'allenatore e il suo staff sia il clima di euforia mista a rabbia sportiva. Una carica di entusiasmo che ha contagiato tutto il gruppo, capace di riprendersi dai momenti no (prima del gol di Rabiot, per esempio, Vlahovic ha sbagliato un rigore) e reagire a ogni avversità con il giusto spirito. E per ora la classifica dice primo posto: 33 punti in 14 partite, 1 punto e una gara in più sull'Inter di Simone Inzaghi.